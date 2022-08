Lite al bar nel Cremonese, 40enne morto accoltellato

(ANSA) - CREMONA, 11 AGO - Almeno due coltellate alla pancia, una letale: è stato ucciso così, ieri sera al culmine di una lite fuori da un bar a Castelleone, in provincia di Cremona, il 40enne Giovanni Senatore, morto questa mattina in ospedale.

L'aggressore, il 38enne Mauro Mutigli, come la vittima residente in paese, è stato arrestato dai carabinieri sulla porta di casa, dopo un inseguimento di una manciata di metri, con i militari che lo hanno bloccato mentre ancora palesemente alterato urlava "vi ammazzo tutti, vi ammazzo tutti". Tutto è accaduto alle 21:30 di mercoledì, il giorno di San Lorenzo, quando nel paese era stata organizzata una festa con artisti di strada: i due erano seduti ai tavolini di un locale vicino a piazza del Comune quando è scoppiato un diverbio, per motivi ancora da chiarire.

