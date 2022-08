Da Bixby a Laglio, il diacono vince un giorno con Clooney

(ANSA) - MILANO, 11 AGO - Un viaggio in Italia con soggiorno in albergo quattro stelle, una giornata a villa Oleandra sul lago di Como con George Clooney e sua moglie Amal con tanto di pranzo a base di prosecco, salumi e formaggi e foto insieme: è quanto hanno vinto due dei partecipanti alla racconta fondi organizzata con Omaze per la Clooney Foundation for Justice.

Ad avere vinto sono stati Micheal, diacono, e la moglie. Due veri fans, tanto che sul profilo Facebook di Micheal, che con la sua April vive a Bixby in Oklahoma e ha una passione per il teatro, lo scorso 2 giugno ha postato un messaggio di buon compleanno per il divo.

"Il nostro pomeriggio con Amal è stato a dir poco incredibile" ha spiegato Micheal sui social di Omaze. Proprio questa estate ricorrono i vent'anni da quando George Clooney ha acquistato la villa sul lago di Como dove ha ospitato personaggi eccellenti, incluso l'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama. (ANSA).