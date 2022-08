50 Cent live ad Assago il 22/10, unica data italiana

(ANSA) - MILANO, 09 AGO - Sono passati quasi 20 anni dall'album di debutto "Get Rich or Die Tryin'", con cui 50 Cent è entrato nell'olimpo del rap. Oggi, con oltre 30 milioni di album venduti in tutto il mondo, dopo essersi affermato negli anni anche come imprenditore, attore e produttore, l'artista scoperto da Eminem torna in Italia per un'unica data, al Mediolanum Forum di Assago (Milano) il prossimo 22 ottobre.

I biglietti per assistere allo show sono disponibili da oggi su Ticketone. (ANSA).