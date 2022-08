Fiamme in altoforno nel Milanese domate dai vigili del fuoco

(ANSA) - MILANO, 08 AGO - I vigili del fuoco di Milano sono intervenuti i nella tarda sera di ieri e hanno proseguito le operazioni durante la notte per domare un incendio all'interno della Novelis di Pieve Emanuele (Milano), che si occupa di lavorazioni meccaniche, di un alto forno che ha causato una colata di alluminio anomala .

Sono intervenuti anche gli specialisti dl NBCR ( il gruppo Nucleare - Biologico - Chimico - Radiologico) per verificare condizioni di eventuali pericolosità. Non vi sono stati feriti.

(ANSA).