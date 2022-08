Milan, vittoria per 6-1 contro il Vicenza in amichevole

(ANSA) - MILANO, 06 AGO - Il Milan ha battuto per 6-1 il Vicenza, squadra che milita in Lega Pro, in un'amichevole giocata allo stadio Romeo Menti di Vicenza. Dopo l'iniziale vantaggio dei veneti segnato da Rolfini, per i rossoneri sono andati in gol Leao, Messias, Rebic (doppietta), Tomori e un'autorete di Dalmonte. Nel finale esordio per De Ketelaere, in campo negli ultimi 15', mentre problema muscolare per Tonali, uscito al 51' toccandosi l'inguine. (ANSA).