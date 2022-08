Vaiolo scimmie: in Lombardia i casi salgono a 269

(ANSA) - MILANO, 05 AGO - In totale sono 269 i casi di vaiolo delle scimmie registrati fino ad oggi in Lombardia. Lo rende noto la Regione. Il 74% dei casi (198) sono stati segnalati dall'Ats Milano. I contagiati sono quasi tutti uomini (266), soprattutto fra i 30 e i 39 anni (48%). In Lombardia saranno distribuite le prime 2.000 dosi del vaccino antivaiolo Jynneos, come reso noto in serata dal ministero della Salute. Per la gestione e le attività di controllo dell'epidemia, la Regione Lombardia ha reso noto ieri di aver costituito un'unità di coordinamento, che avrà il compito di monitorare l'andamento dei casi sul territorio.

Gli altri casi sono stati segnalati da Ats Brescia (5), Ats Brianza (15), Ats Insubria (18), Ats Pavia (8), Ats Valpadana (6) e Ats Bergamo (14). Le fasce più colpite, dopo quella 30-39 anni, sono la fascia 40-49 anni (28%), quella 20-29 anni (13%) e quella 50-59 anni (9%).

La vaccinazione sarà inizialmente diretta a: personale di laboratorio con possibile esposizione diretta a orthopoxvirus; persone gay, transgender, bisessuali e altri uomini che hanno rapporti sessuali con uomini (MSM), che rientrano in alcune specifiche categorie di rischio. (ANSA).