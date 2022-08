I quartieri testimonial della campagna di promozione di Milano

(ANSA) - MILANO, 01 AGO - Milano si presenta ai visitatori d'agosto con una campagna di promozione per far conoscere i suoi quartieri. Brera, Porta Romana, Porta Venezia, Chinatown-Sarpi, senza dimenticare i Navigli sono i protagonisti dei manifesti, firmati da Sofia Romagnolo, in arte Azzurroscuro, che da oggi sono affissi in città, tutti con un Qr code che porta al sito Yesmilano con tutte le indicazioni sugli eventi che si tengono nelle varie zone della città nel periodo estivo. La campagna si trova anche in cinque edicole del circuito Quotidiana (Porta Genova, Via Fabio Filzi, Piazza Giovine Italia, Via Castel Morrone e Crocetta) che mettono a disposizione dei turisti anche una guida gratuita.

"Credo che i visitatori stranieri, ma anche gli italiani in vacanza e gli stessi milanesi - ha osservato l'assessora al Turismo Martina Riva - apprezzeranno questa campagna, perché permetterà loro di entrare in contatto con una Milano inedita, autentica e capace di grandi suggestioni".

A 'pubblicizzare' i quartieri ora c'è anche un treno della linea 5 della metropolitana che ha un allestimento speciale dedicato a nove zone diverse di Milano. In considerazione dei mondiali di calcio, che si svolgeranno in inverno, è cambiato il calendario della serie A, che offre per i tifosi partite a partire dal 13 agosto. A Milano si comincerà con Milan-Udinese.

Dal 2 all'8 settembre invece i tifosi di pallacanestro potranno godersi le gare del Girone C di Eurobasket, mentre dal 9 all'11 all'autodromo di Monza, che festeggia i cento anni, è in programma il gran premio di Formula 1.

"Milano, anche durante la stagione estiva, si dimostra sempre più accogliente e attrattiva" secondo Elena Vasco, segretario generale della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi.

(ANSA).