Donna rapinata del Rolex in centro a Milano, un arresto

(ANSA) - MILANO, 25 LUG - Una giovane è stata rapinata dell'orologio, un Rolex da circa 20 mila euro di valore, mentre passeggiava in centro a Milano, nei pressi di piazza Duomo. Uno dei due presunti aggressori, un algerino di 23 anni, è stato arrestato poco dopo. E' accaduto alle 21.30 in via Santa Radegonda, quando la donna, una 27enne, che era in compagnia di un'amica, è stata aggredita alle spalle da due nordafricani. Le due donne hanno inseguito il 23enne, poi bloccato dalla Polizia in piazza Fontana e arrestato per rapina aggravata. L'orologio, però, è stato portato via dal complice, che si è dileguato.

Nessuna delle due amiche ha avuto bisogno di cure mediche.

(ANSA).