Pestaggio a Milano, Fontana: 'Subito in campo l'Esercito'

(ANSA) - MILANO, 23 LUG - "Allucinante! Non c'è più tempo da perdere: il ministro Lamorgese, con il sindaco e il Pd, rompano gli indugi. Stop ai tentennamenti: subito in campo, ma davvero in tempi rapidi, un forte contingente dell'Esercito a supporto di Carabinieri e Polizia". Così il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ha commentato il pestaggio avvenuto ieri davanti alla Stazione Centrale, a Milano, e ripreso in un video divenuto virale sui social. (ANSA).