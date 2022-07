Terminal 2 di Malpensa, prevista la riapertura nel 2024

(ANSA) - MILANO, 20 LUG - Per il Terminal 2 dell'aeroporto milanese di Malpensa, chiuso da giugno del 2020 a causa della pandemia, è prevista una riapertura nell'estate del 2024. Ma Sea, la società che gestisce gli aeroporti milanesi di Linate e Malpensa, sta lavorando insieme ad Enac per essere pronti a una riapertura anche nell'estate del 2023, se questo dovesse rendersi necessario dall'analisi del traffico e considerando però anche le variabili della pandemia, del conflitto in Ucraina e dell'aumento dei costi del carburante. Lo ha spiegato Alessandro Fidato, ingegnere e Chief Operating Officer di Sea nel corso di una commissione a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano.

I lavori di riattivazione del terminal sono già partiti e il costo stimato dell'investimento è di 25 milioni di euro, "saranno poi necessari altri interventi dei nostri partner - ha aggiunto - per il riallestimento dei negozi, bar". A Malpensa c'è stata una crescita di passeggeri fortissima negli ultimi mesi rispetto allo scorso anno ma i numeri non sono ancora quelli del pre Covid. Nel primo semestre del 2022 "siamo ancora a un -29% rispetto al 2019 su Malpensa, ma abbiamo avuto una crescita incredibile, del +323% rispetto allo scorso anno del 2021", ha spiegato l'ingegner Fidato. Questo perché lo scorso anno c'erano ancora molte restrizioni di viaggio e l'obbligo del Green pass. Quest'anno nei mesi estivi "cresceremo del 25% in più rispetto alle nostre previsioni ma a fine anno prevediamo comunque di chiudere a -22% rispetto al 2019. Stimiamo quindi che il 2024 sia l'anno in cui potremo tornare al traffico pre Covid". (ANSA).