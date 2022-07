A Linate e Malpensa cancellati 80 voli

(ANSA) - MILANO, 17 LUG - Negli aeroporti milanesi di Linate e Malpensa sono 80 i voli che sono stati cancellati in via preventiva, tra arrivi e partenze, a causa dello sciopero nazionale dei controllori di volo Enav e del personale delle compagnie low cost, che incrociano le braccia dalle 14 alle 18.

La situazione negli scali milanesi, come spiegano da Sea la società che gestisce gli aeroporti di Linate e Malpensa, è comunque tranquilla e non si registrano disagi per i passeggeri, come hanno segnalato anche le compagnie. (ANSA).