Gli rubano gli Airpods e li geo localizza in Questura a Milano

(ANSA) - MILANO, 14 LUG - Quando si è accorto che gli era stato rubato lo zaino con gli Airpods all'interno, e li ha geolocalizzati, ha scoperto che si trovavano in via Fatebenefratelli, sede della Questura di Milano e ha pensato che fossero stati recuperati dalla polizia. Invece erano ancora nello zaino del presunto ladro, che era stato arrestato per un altro furto commesso in seguito.

La singolare vicenda è accaduta ieri quando un 23enne con precedenti, un algerino irregolare, è stato bloccato dagli agenti di una Volante in viale Tibaldi subito dopo aver sfilato il portafogli a un bangladese di 45 anni, fermo in bici a un semaforo.

Una volta in Questura per gli accertamenti, gli agenti sono stati contattati da un 22enne che si è presentato dicendo che i suoi Airpods erano lì. Così è stato fatto un controllo e i dispositivi sono stati trovati negli effetti personali del fermato. (ANSA).