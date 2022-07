Covid: in Lombardia aumentano i ricoveri, 15.185 nuovi casi

(ANSA) - MILANO, 13 LUG - Con 59.061 tamponi effettuati, è di 15.185 il numero di nuovi casi di Coronavirus registrati in Lombardia, con una tasso di positività stabilmente sopra il 25, al 25,7% (ieri era il 25,5%).

Continuano anche a crescere i ricoverati che sono 40 in terapia intensiva (+4) e 1.406 negli altri reparti (+23). Sono invece 14 i decessi che portano il totale da inizio pandemia a 41.017.

Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati segnalati 4.780 positivi di cui 1.884 in città, a Bergamo 1.334, a Brescia 1.901, a Como 839, a Cremona 531, a Lecco 410, a Lodi 370, a Mantova 658, a Monza 1.289, a Pavia 873, a Sondrio 213 e a Varese 1.496. (ANSA).