Monopattini: Sala, no vietarli ma più vigili per controlli

(ANSA) - MILANO, 12 LUG - I monopattini "sono il sistema di trasporto personale più controverso. L'utilizzo ormai però è universale in tutte le città e non sarebbe comprensibile una Milano che li vieta". Lo ha spiegato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando della decisione del Comune di prorogare la sperimentazione sulla micro mobilità, a margine di un evento sul tema a Palazzo Marino.

"È più un tema di rispetto delle regole e l'assunzione dei nuovi vigili va tutta nella direzione di un maggiore controllo in città - ha aggiunto -. Servono le regole ma serve anche tanto senso civico. Un monopattino abbandonato in mezzo al marciapiede, pensando che magari poi ci passa un non vedente, è una pigrizia inutile e cattiva. Tutti noi dobbiamo chiamare la politica a fare la propria parte, ma facciamo lo sforzo anche rispetto agli altri cittadini, se vediamo un comportamento che non va, con educazione, di riprenderlo". (ANSA).