Governo: Renzi, si può andare avanti anche senza M5s

(ANSA) - MILANO, 11 LUG - Una verifica di maggioranza, come chiesto dal presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, "se il Movimento Cinque Stelle se ne va, a maggior ragione è un tema da affrontare tutti insieme con il presidente del Consiglio". Lo afferma il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, nel corso di un punto stampa a Milano. "È chiaro - aggiunge - che se non c'è più il Movimento, per me si può andare avanti anche senza , ma bisogna vedere se ci sono la volontà e i numeri, e su che cosa.

Qui c'è da non perdere i soldi europei, il Pnrr, da fare la legge di bilancio, poi forse qualcuno vuole fare la legge elettorale". (ANSA).