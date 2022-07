Incendio in appartamento a Milano, otto in ospedale

(ANSA) - MILANO, 10 LUG - Sono 18 le persone rimaste coinvolte nell'incendio scoppiato prima delle 14 in un appartamento al primo piano di un palazzo in via Vespri Siciliani a Milano.

Sul posto sono accorsi vigili del fuoco con diversi mezzi e il personale del 118.

Otto persone sono state portate in ospedale con sintomi dovuti alle inalazioni di fumo, nessuna (come invece riferito in un primo momento) in arresto cardiaco. Due sono comunque in gravi condizioni un settantenne al Policlinico e una 84enne intossicata e con un trauma al volto provocato da una caduta al San Carlo.

Gli altri intossicati sono stati trasportati al Policlinico, al San Carlo, al San Paolo all'ospedale San Giusette e uno, positivo al Covid, al Sacco. Gli altri hanno rifiutato il ricovero.

In via di accertamento le cause del rogo che ha reso inagibile lo stabile anche se senza provocare danni strutturali. (ANSA).