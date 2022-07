A Milano dirigibile vola sopra a Duomo e Castello

(ANSA) - MILANO, 09 LUG - Un dirigibile lungo 75 metri ha solcato il cielo di Milano, passando sopra il Duomo e il Castello sforzesco. Si tratta dell'iconico zeppelin della Goodyear che è tornato a fare tappa in Italia per sorvolare il centro città e i suoi luoghi più conosciuti e amati dai turisti.

Domani sarà a Monza per fornire la copertura aerea della 6 Ore di Monza, evento di corsa di auto sportive, una delle tappe del Fia World Endurance Championship.

Il dirigibile Europa è un modello di ultima generazione semirigido Zeppelin NT con telaio inferiore o superiore rigido interno e un involucro pressurizzato che, ad oggi, è il più grande del suo genere al mondo. Lungo 75 metri, quasi tre quarti di un campo da calcio, e alto quasi 18 metri, è lo stesso modello utilizzato dai tre dirigibili Goodyear operativi negli Stati Uniti.

Arrivato per la prima volta in Europa nel marzo del 1972, ha conquistato i cieli del Vecchio Continente nei 14 anni successivi, partecipando a numerosi eventi sportivi e culturali di rilievo, tra cui il Gran Premio di Germania del 1985 al Nürburgring, gli Open di Francia del 1986 al Roland Garros e persino due matrimoni reali britannici, prima di andare in pensione e tornare, poi, negli anni successivi per seguire il Giro d'Italia nel 2011. E oggi continua a effettuare riprese aeree di eventi di grandissimo richiamo, come la 24 Ore di Le Mans, funzionando al tempo stesso come mezzo di comunicazione.

