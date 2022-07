Sala, con Di Maio confronto ma ad ora nessun progetto

(ANSA) - MILANO, 07 LUG - Con Luigi Di Maio "ci confrontiamo su una serie di idee, da qui a dire che potrà nascere qualcosa con lui o con altri per me è prematuro". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando dell'incontro col ministro degli Esteri a margine della cerimonia di assunzione dei nuovi vigili urbani. "Credo che lo stesso Di Maio stia costruendo quello di cui c'è bisogno, questa è la fase in cui tanti si parlano, io con lui parlo ma non c'è ad oggi un progetto per partire - aggiunge -. Se c'è da sottoscrivere da qualche parte che non mi candiderò a nulla, lo sottoscrivo, perché così sarà".

Sala non ha nascosto l'apprezzamento per Di Maio: "è una persona con cui mi confronto, apprezzo la sua voglia in questo momento di dare un contributo per la tenuta di un governo che purtroppo è un po' traballante ma che è obbligato ad andare avanti - sostiene il primo cittadino - In questo momento, anche con le difficoltà che sta vivendo Boris Johnson, il premier Draghi insieme a Macron può costituire un asse importante di tenuta per l'Europa. Quindi bisogna andare avanti e Di Maio da questo punto di vista sta facendo la sua parte".

Sala ha poi chiarito che nel corso dell'incontro di ieri si è parlato anche di Milano. "Se incontro un ministro è chiaro che in primis ho in testa i bisogni di Milano - precisa -. Il tribunale dei brevetti per me è fondamentale anche perché sento che si può essere abbastanza vicini a una decisione, spero favorevole per Milano". (ANSA).