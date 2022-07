Boeri, 'forestare' le città è un atto di sopravvivenza

(ANSA) - MILANO, 07 LUG - "Forestare le città non è solo un atto di attenzione al mondo vegetale, ma un atto di sopravvivenza": lo scrive sui social l'architetto Stefano Boeri, pubblicando una foto dell'Agenzia Spaziale Europea sulla temperatura della superficie a Milano.

"Oltre che mettere in luce il contributo di riduzione del calore svolto dalle superfici vegetali ed alberate, questa mappa - scrive Boeri - dimostra le prestazioni climatiche del Bosco Verticale. Per noi è una conferma importante del nostro sforzo di proporre architetture verdi e abitate da alberi, oltre che uno stimolo a diffondere e potenziare i progetti di forestazione urbana come foresta_mi in tutte le città italiane e del mondo in cui lavoriamo".

"Lo sperimentiamo tutti nel quotidiano, in questi giorni di luglio: nel verde, tra gli alberi e le piante, respiriamo, sentiamo meno caldo. Gli alberi hanno un impatto positivo sulla regolazione del microclima e sulla riduzione dell'effetto 'isola di calorei. Abbiamo un estremo bisogno di alberi - conclude l'archistar - nei parchi, nei giardini, sui tetti e nei cortili, quanto mai in questo momento storico della nostra specie su questo Pianeta". (ANSA).