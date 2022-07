Domenica sciopero del personale di Trenord

(ANSA) - MILANO, 05 LUG - Domenica prossima i lavoratori di Trenord incroceranno le braccia per l'intera giornata: le rappresentanze sindacali unitarie della società che gestisce il trasporto ferroviario regionale in Lombardia hanno infatti indetto uno sciopero.

Non ci saranno treni garantiti, nemmeno quelli per raggiungere l'Arona Air Show 2022 o le mete turistiche, a partire dal lago di Garda.

Per quanto riguarda il Malpensa Express,. fanno sapere dall'azienda, saranno previsti autobus sostitutivi, senza fermate intermedie tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto T1 e tra Stabio e Malpensa Aeroporto T1.

"Trenord consiglia ai clienti, prima di mettersi in viaggio, di verificare le informazioni disponibili sulle corse" e "seguire gli aggiornamenti sulla circolazione comunicati in tempo reale su trenord.it e sull'App Trenord". (ANSA).