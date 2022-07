Ex vigilessa uccisa, a giudizio le figlie e Mirto Milani

(ANSA) - BRESCIA, 04 LUG - Sono stati rinviati a giudizio Mirto Milani e le sorelle Paola e Silvia Zani: i tre sono accusati dell'uccisione di Laura Ziliani, l'ex vigilessa di 52 anni uccisa l'otto maggio di un anno fa a Temù, paese dell'Alta Valle Camonica. Lo ha disposto il Gup Gaia Sorrentino nell'udienza preliminare: i tre saranno in aula a Brescia il prossimo 27 ottobre per il dibattimento, davanti alla prima sezione penale della corte d'Assise. Dovranno rispondere di concorso in omicidio volontario aggravato e soppressione di cadavere. (ANSA).