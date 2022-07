Siccità: Milano riaccende fontane che non sprecano acqua

(ANSA) - MILANO, 03 LUG - A Milano il Comune riapre le fontane, almeno quelle che utilizzano il ricircolo dell'acqua esistente e quindi non ne sprecano. Rimarranno invece spente, come da ordinanza del sindaco a causa dell'emergenza siccità, quelle che per funzionare sprecano acqua, che sono una minoranza in città.

Erano stati i Verdi al Comune di Milano a protestate contro la decisione dell'amministrazione comunale di chiudere questo tipo di fontane, come quella ad esempio di piazza Castello, che portano anche refrigerio ai turisti e ai cittadini in queste giornate di grande caldo.

"Vittoria. Acqua nelle fontane, il buon senso ha prevalso - ha annunciato il capogruppo di Europa Verde, Carlo Monguzzi -.

Il comune cambia idea e precisa che quelle con ricircolo possono funzionare. Alla buon'ora. Un errore clamoroso è stato corretto, bene. Sarebbe carino magari scusarsi con i cittadini, e poi anche assumere qualche tecnico idraulico". (ANSA).