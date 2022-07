Auto travolge scooter nel Bergamasco, morto 51enne

(ANSA) - BERGAMO, 03 LUG - Un uomo di 51 anni, di origini indiane, è morto questa mattina a Martinengo (Bergamo).Alla guida del suo scooter, è stato travolto da una Ford Fiesta, condotta da un uomo di 57 anni residente nella zona, che è rimasto ferito in modo lieve.

L'incidente è avvenuto intorno alle 6 lungo l'ex statale 498 Soncinese, all'altezza dell'incrocio con via Trento. Sul posto sono intervenuti elisoccorso e ambulanze del 118, vigili del fuoco e carabinieri, che si sono occupati dei rilievi. La vittima è deceduta sul colpo: si chiamava Jhalman Singh e abitava a Covo, a pochi chilometri dal luogo del drammatico incidente che gli è costato la vita. A quanto si è appreso, quando è stato investito con lo scooter si stava recando al lavoro come operaio in un'azienda della zona. L'automobilista è stato invece accompagnato al Policlinico San Marco di Zingonia e non è in condizioni gravi. (ANSA).