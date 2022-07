Pirati strada: fa cadere due ragazzi in scooter e fugge a Milano

(ANSA) - MILANO, 02 LUG - Un pirata della strada ha causato durante la notte il ferimento, fortunatamente non grave, di due ragazzi di 16 e 18 che si trovavano in sella al loro scooter in via Lucca a Milano.

L'episodio intorno alle 3 e 30. I due ragazzi sono stati portati entrambi all'ospedale San Carlo ma non sono in gravi condizioni.

Il conducente del mezzo che ha causato lo scontro è ricercato dagli agenti della Polizia locale. (ANSA).