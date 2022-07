Musica: pluripremiato colombiano Camilo al Latin Festival

(ANSA) - MILANO, 02 LUG - Il pluripremiato artista colombiano, Camilo, prenderà parte domani al Milano Latin Festival: è la prima volta, in unica data, che canta in Italia nell'ambito del suo Tour europeo 2022. Deve mantenere una promessa "conoscere per la prima volta i suoi fans, 'La Tribu'".

Camilo in questi ultimi anni ha dimostrato di essere un'artista con capacità compositive e una sensibilità intuitiva per la musica pop. Prima di emergere come artista solista, il due volte candidato ai Grammy e cinque volte vincitore del Latin Grammy di Medellin (Colombia), ha scritto e prodotto successi per artisti famosi come Becky G e Natti Natasha ("Sin Pijama"), Mau y Ricky e Karol G ("Mi Mala") e Bad Bunny ("Si Estuviésemos Juntos"). Nel ruolo di interprete, la sua musica ha trasceso, "regalando conforto e gioia" a milioni di followers durante la pandemia. Con il supporto incondizionato dei fan, Camilo ha pubblicato successi come "Desconocidos" con Mau&Ricky e Manuel Turizo, e "Tutu" con Pedro Capó e il suo Remix con Shakira.

Gli ultimi due anni sono stati per l'artista, tempi di clamoroso successo. Nel 2020 ha pubblicato il suo primo album in studio, Por Primera Vez che include "Favorito", "El Mismo Aire" e "Por Primera Vez". Ha ottenuto numerosi successi sia da solista che in collaborazione con superstar globali come Shakira, Ozuna, Rauw Alejandro, Shawn Mendes, Selena Gomez, e Wisin, tra gli altri. Nel 2022, Camilo ha pubblicato i singoli "Buenos Dias" con Wisin e Los Legendarios, "Baloncito Viejo", con il pluripremiato artista colombiano Carlos Vives, e "Pegao".

Camilo è uno degli artisti più influenti della sua generazione, e lo si vede nei numeri dei suoi social, dove vanta di più di 27.4 milioni di follower su Instagram, 28.1 milioni su TikTok e 15.1 milioni di iscritti sul suo canale YouTube.

(ANSA).