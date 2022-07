Foto: Carla Fracci, le immagini di Gianluca Balocco

(ANSA) - MILANO, 02 LUG - Ha scelto la grande star della danza, Carla Fracci, come simbolo dell'energia e della creatività femminile: questo l'ultimo lavoro dell'artista-fotografo Gianluca Balocco. Quattro immagini digitali rappresentano la ballerina della Scala in maniera inedita e originale.

L'opera di 4 nft - visibile sulla piattaforma blockchain Musae.art - appartiene, insieme ad altre due ballerine storiche della Scala (Luciana Savignano e Aida Accolla), ad un lavoro di Balocco realizzato nel 2018 per il Museo Messina di Milano. Le foto sono di fatto la parte inedita della mostra. L'etoile è ancor più valorizzata come grande interprete femminile ispirata all'energia della natura e vede Carla Fracci indossare un abito di 15 metri di voile di seta verde progettato dall'artista per l'opera.

L'obiettivo di Musae è - spiega l'autore - promuovere e informare sul lavoro degli artisti e di consentire la collaborazione con altri creativi , creare progetti con fondazioni, marchi e istituzioni dell'arte, collegando il mondo dell'arte digitale e fisico. L'intera installazione prevede 18 opere prodotte con un preciso concept fotografico: le tre dive vengono alla luce per la loro forza, la loro esperienza e l'energia del loro corpo sottile e sinuoso che sembra una canna modellata nel corso degli anni. Si tratta di un lavoro concettuale in cui l'abito indossato è considerato un elemento posto tra la realtà e la dimensione astratta del tempo che assume un ruolo e un peso diverso per ogni danzatrice. (ANSA).