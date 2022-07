Pelù morto in un'installazione al Museo del Cinema di Milano

(ANSA) - MILANO, 01 LUG - Piero Pelù, adagiato in una vasca. Morto. E' l'installazione Piero Pelù/J. Marat, un tableau vivant nato da un'idea di Cineteca Milano e dalla creatività che verrà inaugurato il 15 luglio al MIC - Museo Interattivo del Cinema di Milano.

Ispirata al celebre dipinto di Jacques-Louis David 'La morte di Marat' (1793), l'opera è realizzata con una delle riproduzioni del rocker utilizzate nella commedia nera 'I Cassamortari' di Claudio Amendola (2021) ed è accompagnata dall'esposizione dei frame più suggestivi dei film che si ispirano all'illustre opera neoclassica. La mostra è l'occasione per ospitare, ogni sabato, a partire dall'inaugurazione per tutto il periodo dell'esposizione, una rassegna cinematografica delle opere del percorso espositivo, composta sia dai grandi film che citano il dipinto di David, quali Il ventre dell'architetto di Peter Greenaway, Marat/Sade di Peter Brook, A proposito di Schmidt di Alexander Payne, Il Padrino di Francis Ford Coppola, sia dai film che raccontano la vicenda di Marat da un punto di vista storico, come il Danton di Andrzej Wajda.

Nel film di Amendola, Pelù - nei panni di un rocker - muore, viene riesumato diverse volte e per diverse volte viene truccato e plastificato. L'opera esposta alla Cineteca Milano MIC è una delle versioni del rocker utilizzate nel film. (ANSA).