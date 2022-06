Calcio: scontri Pro Sesto-Seregno, 11 daspo per i tifosi

(ANSA) - MILANO, 30 GIU - Il questore di Milano Giuseppe Petronzi, dopo l'attività svolta dalla Divisione Anticrimine, ha emesso undici Daspo nei confronti di altrettanti supporters della Pro Sesto che, lo scorso 14 maggio, al termine dell'incontro di calcio contro il Seregno, valevole per i play out di Lega Pro Serie C, hanno partecipato a disordini e violenze contro la Forza Pubblica e la tifoseria ospite.

I provvedimenti del questore Petronzi, di cui sei della validità di cinque anni (uno aggravato), tre da tre anni e uno ciascuno da due e un anno, sono stati emessi nei confronti di undici italiani di età compresa tra i 22 e i 54 anni, denunciati per resistenza e violenza a pubblico ufficiale o getto pericoloso di cose, scavalcamento o invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive. Alcuni sono responsabili del lancio di un bidone dei rifiuti e di oggetti contro la Forza Pubblica, altri dell'aggressione ai poliziotti brandendo la cintura, del danneggiamento di un automezzo del Reparto Mobile e altri ancora, colpendo con calci gli operatori di Polizia intervenuti, avevano tentato di appropriarsi dello sfollagente di uno di loro.

Il divieto di accesso ai destinatari, individuati grazie alle indagini del Commissariato di Sesto San Giovanni (Milano), riguardano fatti accaduti nell'area circostante lo stadio comunale "Ernesto Breda" prima, durante e dopo l'incontro nelle stazioni ferroviarie, a bordo di metropolitana e di mezzi di superficie Il Daspo aggravato di cinque anni è stato comminato a un 22enne che dovrà presentarsi periodicamente alla Questura di Piacenza in occasione degli incontri della squadra Piacenza 1919. (ANSA).