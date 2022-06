Siccità: Sala, oltre l'emergenza qualcosa deve cambiare

(ANSA) - MILANO, 29 GIU - Non bastano provvedimenti emergenziali contro la siccità, ma servono delle iniziative strutturali e un cambio dei comportamenti individuali secondo il sindaco di Milano, Giuseppe Sala.

"Siamo una città che vive quasi sull'acqua - ha detto a margine della presentazione del festival MiTo - Abbiamo sacrificato i livelli dell'acqua alla Darsena per l'agricoltura e chiuso le fontane. Ma se questa non è una situazione anomala, bisogna lavorare a sistemi diversi di pompaggio dell'acqua e dobbiamo tutti abituarci ad uno stile di vita diverso".

"L'acqua depurata, domando agli esperti, è utilizzabile per l'agricoltura? Sto chiedendo una verifica. Insomma, c'è una azione emergenziale ma qualcosa deve cambiare in futuro", conclude il primo cittadino. (ANSA).