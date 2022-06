Insulti omofobi a Vergo al Milano Latin Festival

(ANSA) - MILANO, 29 GIU - Il cantante Vergo è stato oggetto di insulti omofobi, durante la serata, intitolata #ITALIATON, al Milano Latin Festival: l' iniziativa era rivolta a promuovere nuovi talenti della scena Latin Urban italiana. Due spettatori durante l'esibizione del giovane talento siciliano lo hanno offeso e insultato. L' organizzazione della manifestazione ha espresso "vicinanza e solidarietà" e ha reso noto che i due sono stati allontanati dagli uomini della sicurezza immediatamente dopo l'accaduto.

Ecco quanto spiegato dallo stesso artista sui social: "Che gioia tornare a esibirmi su un palco, al @milanolatinfestival. E no! non me l'ha tolta nemmeno sentirmi dire "ric***ne, ti faccio diventare io maschio". Ieri sera durante il mio live un ragazzo urla, mi punta il dito e mi dà del ric***ne, affermando che mi avrebbe fatto "diventare maschio". Ad ogni gesto di omofobia rispondo con un messaggio di celebrazione dell'amore. Questo momento non mi ha tolto l'entusiasmo di esibirmi sul palco del @milanolatinfestival, una realtà che sognavo di vivere e condividere e che da subito mi ha accolto a braccia aperte con un calore che ha reso tutto indimenticabile". "Coglieremo l'occasione - ha spiegato il Mlf - per invitare nuovamente Vergo al Festival e saliremo tutti sul palco insieme a lui". Il Milano Latin Festival "condanna ogni forma di violenza fisica e verbale" e "chi offende per qualsiasi motivo il prossimo, non fa parte della grande famiglia del mondo della musica". La direzione "ha deciso di aderire al #PRIDEDAY per sensibilizzazione una cultura aperta e inclusiva: i giorni 1, 2 e 3 luglio in coincidenza con la fase finale del MilanoPride 2022, sarà colorato con le bandiere arcobaleno l'ingresso della manifestazione e consentito l'ingresso ad un solo euro (area Festival) a tutti coloro che si presenteranno ai botteghini con un simbolo, un vessillo, una bandiera, un foulard o altro con i colori del Pride". (ANSA).