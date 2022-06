Tenta di stuprare una donna nel Parco di Monza, in fuga

(ANSA) - MONZA, 28 GIU - A Monza si cerca un giovane di circa 25 anni, con canottiera e bermuda, accusato di avere aggredito una donna di 32 anni, tentando di stuprarla, all'ingresso della Madonna delle Grazie del Parco di Monza.

Secondo quanto denunciato dalla donna alla Polizia, intorno alle 11.40 stava camminando quando l'uomo l'ha aggredita alle spalle e l'ha spinta violentemente, scaraventandola a terra. La donna ha però reagito, gridando e divincolandosi, finendo per costringerlo ad allontanarsi, fuggendo tra la vegetazione. Pochi attimi dopo una passante che l'ha sentita gridare le si è avvicinata e l'ha soccorsa, chiamando il 112. Sul posto sono arrivate le volanti della Questura di Monza e un'ambulanza del 118. La 32enne è stata portata sotto choc in ospedale a Monza da dove è stata dimessa con 15 giorni di prognosi. Ora la Polizia sta lavorando per rintracciare il responsabile. (ANSA).