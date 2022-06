A Sesto vince Di Stefano,Stalingrado Italia resta a c.destra

(ANSA) - MILANO, 27 GIU - Roberto Di Stefano è stato confermato sindaco di Sesto San Giovanni. Al ballottaggio per l'amministrazione di quella che fino a cinque anni fa era la 'Stalingrado d'Italia, l'esponente del centrodestra ha sconfitto lo sfidante del centrosinistra Michele Foggetta. Al termine dello spoglio sono 13.187 i voti ottenuti da Di Stefano, contro i 12.171 del suo avversario.

"Sento un'emozione che mi fa venire i brividi. Ho il cuore pieno di gioia. Sesto San Giovanni non è più la Stalingrado d'Italia": esulta così il sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano, che governerà per altri cinque anni la cittadina alle porte di Milano dopo aver sconfitto al ballottaggio lo sfidante Michele Foggetta. Di Stefano ha invitato tutti gli elettori ad andare nella piazza sotto il Comune "per festeggiare una vittoria stupenda e bellissima", ringraziando poi tutti "i candidati, i consiglieri eletti, i militanti, il mio staff".

Sul totale delle sezioni scrutinate, Di Stefano ha ottenuto 13.187 preferenze contro le 12.171 di Foggetta.

"Vi prometto - ha detto il sindaco rivolgendosi ai cittadini - che continueremo a lavorare con ancora più impegno e passione per la nostra amata Sesto San Giovanni". E quelli che verranno "saranno anni di svolta, di grande cambiamento e di sviluppo per il nostro territorio". (ANSA).