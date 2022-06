Venerdì la bachata urbana al Milano Latin Festival

(ANSA) - MILANO, 23 GIU - La bachata urbana al Milano Latin Festival: domani torna sul palco della Ticketmaster Arena di Assago il Grupo Extra nell'ambito del "Bachatero y Que? Europe Tour". Fidel Perez, El Nene Flow (Neftali Caba), El Turko (Yassir Neher), Rikko, Yewdry Alvarado e Tony Santana presenteranno live tutti loro successi a partire da "Amor Que Mata", "Me Emborracharè", "Quiereme un Poquito".

La cosa più difficile per i nuovi progetti che appaiono nel mondo della musica è trovare un'identità, un nuovo concetto, un nuovo suono, uno stile diverso e nuovi colori. Tutto questo descrive perfettamente il Grupo Extra guidato da Fidel Perez, promotore artistico che ha lavorato per oltre 6 anni con quello che è considerato il gruppo di bachata di maggior successo di tutti i tempi: Aventura.

Perez ha instradato la carriera del gruppo verso la bachata e il merengue urbano, intuendo e valorizzando il talento e le grandi capacità dei ragazzi del gruppo. I volti e le voci che affiancano la sua visione nel Grupo Extra attualmente sono: Fidel Perez, El Nene Flow (Neftali Caba), El Turko (Yassir Neher), Rikko, Yewdry Alvarado e Tony Santana (Edward Anthony Regalado Santana). Il Grupo Extra è famoso per la grande presenza scenica, la forza e l'energia sul palco e le perfette coreografie. Nella loro carriera, hanno condiviso il palco con grandi personaggi della scena internazionale della musica latina, come Daddy Yankee, Wyclef Jean, Jorge Celedon, Kasav, Los Van Van, Orquesta Guayacan, Prince Royce, Hector Acosta e altri, esibendosi sui principali palchi scenici europei. (ANSA).