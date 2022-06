Gdf, frode da 30 milioni, tra telefonia e abbigliamento

(ANSA) - TORINO, 23 GIU - La guardia di finanza di Torino, in due diverse operazioni, ha sequestrato oltre 5,3 milioni di articoli e accessori di telefonia, tra power bank, cavi carica batterie, cover, cuffie, auricolari, casse stereo, marchiati Made in Italy, ma di provenienza cinese, e 51mila capi di abbigliamento contraffatti con etichette che indicavano la composizione in seta, ma in realtà acrilici. Una frode in commercio per circa 30 milioni di euro. Il materiale sequestrato era in tre depositi a Milano e nella provincia di Novara.

Per quanto riguarda l'abbigliamento i capi contraffatti, se posti in vendita, avrebbero fruttato un illecito guadagno per oltre 1 milione di euro. Per gli accessori di telefonia la merce sequestrata, se immessa in commercio, avrebbe fruttato un illecito guadagno di circa 28 milioni di euro. (ANSA).