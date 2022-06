Siccità, Fontana: 'Situazione mai grave come quest'anno'

(ANSA) - MILANO, 22 GIU - "La situazione esposta da Curcio è di una eccezionalità che si sta ripetendo da qualche anno ma mai grave come quest'anno. Come Regione Lombardia già da due mesi abbiamo in essere una serie di interventi che cercano di mantenere il delicato equilibrio tra le esigenze idropotabili e le esigenze di irrigazione. Bisogna guardare avanti con interventi strutturali che sono necessari e improcrastinabili.

Si dovrà intervenire magari con i fondi del Pnnr". Lo ha detto il governatore della Lombardia, Attilio Fontana a margine dell'incontro tra Conferenza delle Regioni e il Capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio sull'emergenza siccità.

(ANSA).