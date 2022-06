Milano: affitti in Galleria valgono 55mln, obiettivo 60 nel 2022

(ANSA) - MILANO, 21 GIU - In Galleria Vittorio Emanuele II, il salotto di Milano, il Comune ha attivi al momento 67 contratti di affitto che hanno reso nel 2021 55 milioni di euro circa. L'obiettivo è arrivare ai 60 milioni nel 2022.

Sulla Galleria "il 2021 chiude a poco meno di 55 milioni di rendita - ha spiegato l'assessore al Bilancio del Comune, Emmanuel Conte - . Prima dell'inizio del primo mandato Sala eravamo a circa 27, quindi siamo già circa a un primo raddoppio.

Con l' ulteriore gara che faremo dovremmo arrivare circa a 60 per la fine dell'anno. Mi auguro che non sia il tetto massimo.

Comunque, è stato fatto già un lavoro di valorizzazione importante. Poi man mano che scadranno le altre concessioni si andrà a gare e si vedrà se si può aumentare ancora".

Il rendimento degli affitti in Galleria per il Comune era al di sotto dei 10 milioni all'anno con la giunta di Letizia Moratti, mentre con Giuliano Pisapia si era partiti da 10 milioni per chiudere dopo cinque anni di mandato a 27 milioni circa. (ANSA).