Siccità: Confagricoltura Lombardia, per ora 2 miliardi di danni

(ANSA) - MILANO, 20 GIU - "I dati non sono ancora reali perché si parla di 2 miliardi di danni per l'agricoltura ma secondo me sono molti di più. Anche perché oggi siamo a fine giugno, quando arriveremo a settembre/ottobre si potranno fare calcoli più esatti": lo ha detto Riccardo Crotti, presidente Confagricoltura Lombardia questa mattina a margine del convegno 'Sicurezza alimentare e qualità delle risorse idriche' a Palazzo Stelline a Milano.

"Secondo il mio punto di vista - ha aggiunto - raccoglieremo sia per quanto riguarda il mais ma anche per gli altri prodotti, e soprattutto per i foraggi, dal 30 al 50 per cento in meno".

"Per quanto riguarda l'aspetto civile noi suggeriamo di evitare gli sprechi di acqua, suggeriamo di ridurre al minimo indispensabile", ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, parlando dell'emergenza siccità in Lombardia a margine di una conferenza stampa all'ospedale Buzzi di Milano.

"Non siamo ancora in condizioni gravi, per noi la situazione civile è ancora sotto controllo, speriamo comunque che arrivi un po' di acqua dal cielo - ha aggiunto -. Sono altri territori che stanno soffrendo per motivi anche tecnici". (ANSA).