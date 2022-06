Lombardia: Letta, candidato non sarà scelto a Roma

(ANSA) - MONZA, 17 GIU - "Il nome del candidato in Lombardia uscirà a settembre dopo l'estate e dopo un percorso importante che faremo in queste settimane e questi mesi, e sarà il nome che sceglieranno i lombardi. L'ultima cosa che può accadere è che il nome per la lombardia sia scelto a Roma e io per questo mi batterò sempre". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, a Monza per sostenere il candidato sindaco dì centrosinistra, Paolo Pilotto.

"A differenza di come normalmente fa il centrodestra - ha sottolineato - che fa tanto il nordista e poi le decisioni le prende sempre a Roma per il nord. Io mi fiderò della decisione che prenderanno il Pd lombardo e tutti coloro che faranno parte della coalizione. Credo che sia questa la strada giusta".

Letta ha aggiunto: "Crediamo che una candidatura forte e competitiva della nostra area democratica progressista possa questa volta veramente giocare la partita e rappresentare una svolta anche a livello regionale". (ANSA).