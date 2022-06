Travolti e uccisi da Tir pirata, arrestato autista

(ANSA) - MILANO, 16 GIU - Il pm di Milano Paolo Storari ha disposto l'arresto ai domiciliari, in attesa della convalida, per omicidio stradale e omissione di soccorso, del conducente del Tir, un italiano, che nel pomeriggio ha travolto e ucciso due uomini scesi dal loro furgone per sistemare il carico che rischiavano di perdere lungo la Teem a Melzo. il camionista non si era fermato per i soccorsi.

E' stato rintracciato a Muggiò dagli agenti della Polizia stradale grazie alla targa, alle immagini delle telecamere e al gps che aveva sul mezzo. (ANSA).