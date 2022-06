A Mantova inaugurato l'Ipercoop dopo un restyling da 3 milioni

(ANSA) - MILANO, 16 GIU - Dopo poco più di tre mesi di lavoro e un investimento di tre milioni di euro, è terminata la ristrutturazione dell'Ipercoop la Favorita di Mantova, che oggi è stato inaugurato alla presenza fra gli altri del sindaco Mattia Palazzi e del vicepresidente vicario di Coop Alleanza 3.0, Andrea Volta e e in rappresentanza dei soci Coop, del presidente di Area Sociale Vasta Sandro Aldrovandi.

Nei quasi 7 mila metri quadrati del punto vendita, si trovano il Punto di Ascolto e l'Ufficio soci e Prestito sociale, rinnovati in modo da garantire la piena privacy, un'offerta alimentare che guarda anche al chilometro zero, con un piazza dell'ortofrutta in cui sono segnalati con puntatori verdi i prodotti locali, una cantina con un attenzione particolare ai vini locali e con il banco assistito delle produzioni gastronomiche dove è possibile acquistare i piatti preparati dai cuochi dell'ipermercato.

Non mancano però anche un "Corner sushi" e una zona per i prodotti preparati dai pasticceri e panettieri dell'ipercoop.

Dopo il restyling, 350 metri quadrati sono stati dedicati al corner "Amici di casa Coop" con circa 4.000 articoli per gli animali domestici, 120 ai libri con 15mila titoli disponibili ma uno spazio è anche riservato all'ottica e alla gioielleria.

Rinnovata è anche l'Area salute e benessere con oltre 2.000 prodotti, tra cui farmaci senza obbligo di ricetta e parafarmaci, inclusi quelli a marchio Coop, così come quella Multimedia. Nuovo è il reparto dedicato all'abbigliamento per neonati, bambini e adulti realizzato in collaborazione con Upim, come il reparto casa. Grazie ad un nuovo spazio è possibile visitare dal negozio il portale di Cooponline, sito di e-commerce di Coop dove sono presenti proposte di acquisto ritirabili, se il cliente lo richiede, anche nel punto vendita.

Chi diventerà socio alla Favorita entro il 30 giugno riceverà un buono spesa da 25 euro da utilizzare allo stesso Ipercoop entro il 15 luglio. (ANSA).