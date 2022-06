Sanità: docente pavese presidente Società Menopausa

(ANSA) - PAVIA, 14 GIU - Rossella Nappi, professore ordinario di Ostetricia e Ginecologia dell'Università di Pavia e responsabile dell'unità ostetrico-ginecologica del Policlinico S. Matteo, è stata eletta presidente della "Società Internazionale della Menopausa", carica che verrà ufficializzata durante il prossimo convegno mondiale della società che si terrà a Lisbona. Sarà la più giovane presidente dal 1978, epoca della fondazione della Società che ha lo scopo di promuovere la formazione e la ricerca in tema di salute femminile in età post-riproduttiva e raccoglie a livello mondiale i massimi esperti delle problematiche che ruotano attorno alla menopausa e ad una longevità in salute.

"Questa nomina - si legge in una nota dell'Università di Pavia - corona più di 30 anni di impegno per la salute della donna nello storico ambulatorio della menopausa fondato alla fine degli anni '80 al Policlinico San Matteo di Pavia, dall'allora direttore della Clinica Ostetrica dell'Università di Pavia prof. Carlo Zara e che oggi accoglie ogni anno circa tremila donne provenienti da tutta Italia per la diagnosi e cura dei disturbi e dei fattori di rischio che si accompagnano alla menopausa".

La nomina coincide quest'anno con l'istituzione di un nuovo corso di studi internazionale dell'Ateneo di Pavia in collaborazione con altre sei Università europee (Coimbra, Iasi, Jena, Poitiers, Salamanca, Turku) dell'alleanza EC2U interamente dedicato al benessere nel ciclo di vita e ad un invecchiamento in salute. (ANSA).