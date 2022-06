Sfera Ebbasta e Marcelo Burlon per Driade

(ANSA) - MILANO, 10 GIU - E' una contaminazione tra il mondo del design e quello dell'intrattenimento e dell'arte la collezione Driade on Stage presentata in Triennale Milano e firmata dallo stilista Marcelo Burlon, il trapper Sfera Ebbasta, l'artista Omar Hassan e il gamer e content creator Pow3r, guidati dal direttore artistico del brand, l'architetto Fabio Novembre. Marcelo Burlon - fondatore del brand County of Milano - è l'autore di Edaird, uno specchio dal sapore tribale fra terra e cielo argentini. Sfera Ebbasta ha personalizzato Cocky, una chaise longue con braccioli che si dispiegano come ali e una base ad artiglio in bronzo. "Sono contento di portare la mia visione artistica nel mondo del design. Chi mi conosce - dice Gionata Boschetti - sa quanto sia importante per me lo stile e un artista oggi deve saperlo essere a 360 gradi." Omar Hassan ha disegnato l'arazzo PiùDiUno, prodotto in India da artigiani locali di CCTapis, in un dialogo tra pittura, scultura e artigianato. "Questa opera - spiega l'artista - rappresenta la mia visione della società: un insieme di individui che, tutti assieme e senza prevaricazioni, formano una meraviglia di colori." Pow3r - all'anagrafe Giorgio Calandrelli, Pro Player in uno dei più prestigiosi team di e-sports internazionali, Fnatic - ha infine disegnato per Driade un nuovo pouf Arcad3, la celebrazione del gaming, la sua evoluzione dalle sale giochi all'ambiente domestico. (ANSA).