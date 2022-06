Il Design Pride torna a sfilare a Milano

(ANSA) - MILANO, 09 GIU - Dopo due anni di attesa il design è tornato in strada con il Design Pride, la street parade dedicata alla creatività, che ha attraversato il distretto delle 5vie per concludersi con un party in piazza Affari.

Insieme al brand Seletti, ideatore del progetto, hanno sfilato nel centro di Milano con carri, performance e musica Save The Duck, brand di abbigliamento 100% animal free, i fazzoletti Tempo e il gin Engine. Al termine della parata, sotto la scultura L.O.V.E di Maurizio Cattelan, Sammontana, l'azienda italiana di gelati, ha portato in piazza Affari l'estate con tanto di cabine in legno, sdraio, ombrelloni e giochi estivi per il Gruvi party by Sammontana.

Save The Duck ha portato in corteo e in piazza Affari la campagna #OPENTHECAGE, con artisti come Samuel dei Subsonica che si sono esibiti all'interno di una gabbia per denunciare gli abusi perpetrati nei confronti degli animali. Tempo ha sfilato su un Maggiolone con la nuova limited edition di fazzoletti nata dall'incontro con Disegnetti Depressetti. L'illustratrice e fondatrice della pagina, Elisa Shori ha incontrato i suoi follower in piazza Affari, mentre Engine è arrivato a bordo di veicoli vintage come la mitica 500 con tanto di roulotte Graziella al seguito, per presentare l'Engine Langhe Gin Tonic, un ready-to-drink in edizione limitata.

Tra i partner del Pride anche l'agenzia Paridevitale, che dal primo anno si occupa dello sviluppo, della produzione e della comunicazione del progetto. Oltre allo stesso Paride Vitale e Victoria Cabello, vincitori in coppia dell'ultimo 'Pechino Express', alla parata tanti volti noti come Stefano Seletti, Maurizio Cattelan, Fabio Novembre, Marcantonio. (ANSA).