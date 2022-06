Fotografia: nasce 'Prospettiva archivi' con 30mila immagini

(ANSA) - MILANO, 09 GIU - In concomitanza con l'apertura di Archivissima e con la Giornata Internazionale degli Archivi, Fondazione Fiera Milano ha messo online il portale www.prospettivarchivi.it, dove sono consultabili 30 mila fotografie: tutte le immagini dell'Archivio Storico di Fondazione Fiera Milano inerenti sette grandi temi (Architettura, Design, Food, Innovazione, Milano, Moda e Personaggi) che da sempre contraddistinguono l'attività della Fiera di Milano. Fra queste spiccano gli scatti di fotografi del calibro di Gabriele Basilico, Gianni Berengo Gardin e Ferdinando Scianna; e oltre 5.000 immagini dell'Archivio di Franco Bottino.

Prospettiva Archivi, voluto da Fondazione Fiera Milano con la collaborazione di Afip International, La Triennale di Milano e il contributo di Fondazione Cariplo, si propone di acquistare archivi fotografici per salvaguardare un patrimonio di immagini che è a forte rischio di dispersione e trasformare l'archivio in uno strumento dinamico e funzionale con il supporto di Promemoria Group. "Con Prospettiva Archivi - spiega una nota - Fondazione Fiera Milano vuole raccogliere, conservare e dare valore a un patrimonio documentale di immagini, pensato come un vero e proprio giacimento culturale, organizzato e fruibile attraverso una piattaforma online e un calendario di appuntamenti espositivi e culturali rivolti al pubblico". Il portale presenta due sezioni per esplorare questo patrimonio: 'Protagonisti' e 'Percorsi Tematici'. L'Archivio Storico di Fondazione Fiera Milano conserva la storia della Fiera di Milano attraverso i documenti prodotti dell'Ente Fiera fin dal 1920, anno della prima Fiera Campionaria. (ANSA).