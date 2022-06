A Milano la prima Ocean Week

(ANSA) - MILANO, 09 GIU - A Milano via del Gesù è stata allestita in modo permanente con fioriere realizzate riciclando reti da pesca recuperate nel mare del Nord per l'inaugurazione della prima Milano Ocean Week, che si svolgerà fino al 12 giugno, con mostre, talk e ospiti come Hugo Vau, il surfista portoghese che ha cavalcato l'onda più alta del mondo a Nazarè. La Milano Ocean Week è un'iniziativa di One Ocean Foundation, patrocinata dalla Prefettura e dal Comune di Milano, dalla Marina Militare e realizzata in collaborazione con il Cultural partner Fondazione Riccardo Catella tramite iniziative all'interno del programma culturale di BAM - Biblioteca degli Alberi Milano, con l'obiettivo di sensibilizzare sull'importanza del mare e sul valore economico generato delle risorse marine, che devono essere tutelate e protette. L'intento di One Ocean Foundation è di attivare un appuntamento annuale fisso nell'agenda cittadina di giugno, creando attenzione su quanto sia importante occuparsi di mare anche a Milano. Questa prima edizione beneficia, inoltre, della concomitanza con la Design Week, con un forte afflusso di visitatori dall'estero che, secondo gli organizzatori, permetterà di allargare anche a un pubblico internazionale la conoscenza della Milano Ocean Week. (ANSA).