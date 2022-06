Con 'We', gli infiniti punti di vista di una comunità

(ANSA) - MILANO, 07 GIU - Gli infiniti punti di vista che appartengono al concetto stesso di comunità sono protagonista dell'installazione 'We' firmata da Truly Design Crew per Philip Morris esposta fino al 12 giugno all'interno dell'Opificio 31, nel cuore del Distretto Tortona del Fuorisalone.

L'intervento di temporary art ospitato da Iqoos - svelato con un party - è stato realizzato da Truly Design Crew, il collettivo di artisti urbani attivi dal 1996 noti per l'utilizzo della tecnica della distorsione anamorfica, un artificio artistico grazie al quale le immagini raffigurate si dissolvono quando si cambia il punto di vista. "Abbiamo voluto rappresentare in un unico elemento - racconta Emiliano Fava, co-fondatore di Truly Design - gli infiniti punti di vista che appartengono al concetto stesso di comunità. Per farlo, siamo partiti da un cerchio disegnato su un pezzo di carta arrivando a creare un vero e proprio viaggio immersivo: quello che si compie attraversando fisicamente l'opera. Abbiamo voluto raffigurare gli infiniti punti di vista attraverso l'anamorfismo, ossia un disegno composto da diverse superfici che contribuiscono a creare una grande immagine, proprio come un insieme di persone, ognuna con la propria storia da raccontare". L'opera è stata realizzata su una struttura trattata con la vernice innovativa progettata da Airlite per ridurre gli agenti inquinanti nell'aria. (ANSA).