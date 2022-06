Festa abusiva con mille ragazzi, la questura Bergamo chiude bar

(ANSA) - BERGAMO, 04 GIU - La questura di Bergamo ha chiuso per 15 giorni il bar di un centro sportivo della valle Seriana dopo che l'altra sera la stessa polizia ha sorpreso oltre mille ragazzi che stavano ballando nel locale, senza alcuna autorizzazione per questo genere di feste.

Infatti il bar era privo delle norme di sicurezza necessarie, in particolare le uscite di sicurezza erano inadeguate e gli addetti ai servizi di controllo non erano iscritti al registro prefettizio. Il titolare dell'autorizzazione è stato indagato per l'apertura abusiva di un luogo di pubblico spettacolo o intrattenimento ed esercizio di attività di spettacolo pubblico senza autorizzazione. (ANSA).