Bimba di 4 anni rischia di annegare in acquapark in Svizzera

(ANSA) - MILANO, 03 GIU - Una bambina di 4 anni ha rischiato di annegare ieri pomeriggio in un parco acquatico di Monteceneri, nel Canton Ticino, in Svizzera. La bimba, trovata incosciente in acqua, è stata recuperata e rianimata dal padre e dal personale della struttura. Trasportata in ospedale, secondo i medici non è in pericolo di vita.

La bambina e il genitore sono di nazionalità italiana e residenti in provincia di Milano. E' stata la Polizia cantonale, intervenuta sul posto insieme alla Polizia intercomunale del Vedeggio e alla Croce Verde di Lugano, a ricostruire l'accaduto.

La bambina era in una vasca dello stabilimento priva di coscienza e subito è stata recuperata dal padre e dagli addetti alla sicurezza. Sono stati loro ad eseguire le prime manovre di rianimazione e ad avvisare i soccorsi. (ANSA).