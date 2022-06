Al Mudec espone Cusano, il ricercatore di fantasie

(ANSA) - MILANO, 03 GIU - Il detersivo insieme ad un cane, i croissant accanto ad un gallo che canta all'alba, il leone con la mortadella. Combinazioni fantasiose, ironiche e surreali che hanno reso Diego Cusano uno dei primi food artist italiani, seguito su Instagram da oltre 300.000 follower, collaborazioni con numerosi brand. Dieci anni di attività riassunta in 26 lavori per 'Effetto Wow', progetto artistico organizzato da Capital Innova e allestito negli spazi del Bistrot del Mudec -Museo delle Culture di Milano, dal 6 al 12 giugno, durante la Design Week.

"Cerco di arrivare sempre ad un punto di incontro tra la mia creatività e la filosofia del brand per il quale lavoro - ha spiegato Cusano -. 'Wow' è la parola che più si ritrova nei commenti ai miei lavori su Instagram e ho cercato di creare un 'effetto wow' anche in occasione della prima esposizione a Milano". Artista ecclettico ha trasformato le sue passioni coniando una nuova professione, il fantasy researcher. Il filo conduttore delle opere è il cibo: dalla spugna utilizzata in cucina che diventa un campo da calcio alla presa di corrente che si trasforma in elefante, passando dalle mani che trasformano gli alimenti.

"La creatività di Diego Cusano debutta per la prima volta in un progetto artistico a Milano in una location punto di riferimento della cultura a livello internazionale - sottolineano Massimo Giudici e Gianluca Antonelli, direttore commerciale e direttore creativo di Capital Innova -. La concomitanza con la Design Week rappresenta un ulteriore plus che contribuirà a valorizzare i lavori del primo food artist italiano sul quale hanno scelto di investire diversi brand del mondo food, e non solo, di fama internazionale". (ANSA).