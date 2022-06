Bimbi ustionati: indagato il papà che ha causato fiammata

(ANSA) - BERGAMO, 01 GIU - C'è un indagato per lesioni colpose gravissime per la vicenda degli otto ustionati, cinque bambini (di cui due ancora gravi e tre papà), di lunedì mattina alla scuola d'infanzia San Zeno di Osio Sopra (Bergamo). È il genitore che ha materialmente versato il bioetanolo sul braciere dove stavano cuocendo dei marshmallows, dei dolcetti a base di zucchero, durante l'attività di orienteering: il ritorno di fiamma - hanno ricostruito gli inquirenti - ha investito otto dei presenti.

Il reato contestato è procedibile per querela di parte: al momento però non risulta che vi siano denunce, anche se il tempo per presentarla è comunque di 90 giorni. In caso contrario, il pm Silvia Marchina dovrà chiedere l'archiviazione. (ANSA).